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Майами. Костюк обидно проигрывает в первом раунде

Теннис
(2 голосов)

Дебют не удался

Майами. Костюк обидно проигрывает в первом раунде

Новина українською

Марта Костюк в первом раунде крупного турнира WTA 1000 в Майами в трех сетах за 2 часа и 30 минут проиграла 131-й ракетке мира из Болгарии Цветане Пиронковой (6:7, 6:3, 3:6).

Костюк в единственном матче на Miami Open подвела низкая эффективность на ключевых мячах. На своей подаче Марта отыграла лишь 2 брейк-поинта из 10, а на приеме смогла реализовать всего 38% шансов на брейк против 80% у соперницы (8 из 21).

Матч с Пиронковой был для Костюк первым после перенесенного коронавируса. В Майами третья ракетка Украины заработала 10 тысяч долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

В четверг не ранее 17:00 Элина Свитолина во втором круге турнира в Майами сыграет с Шелби Роджерс.

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В статье: Марта Костюк Цветана Пиронкова
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