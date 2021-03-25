Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майами. Костюк обидно проигрывает в первом раунде
Дебют не удался
Марта Костюк в первом раунде крупного турнира WTA 1000 в Майами в трех сетах за 2 часа и 30 минут проиграла 131-й ракетке мира из Болгарии Цветане Пиронковой (6:7, 6:3, 3:6).
Костюк в единственном матче на Miami Open подвела низкая эффективность на ключевых мячах. На своей подаче Марта отыграла лишь 2 брейк-поинта из 10, а на приеме смогла реализовать всего 38% шансов на брейк против 80% у соперницы (8 из 21).
Матч с Пиронковой был для Костюк первым после перенесенного коронавируса. В Майами третья ракетка Украины заработала 10 тысяч долларов призовых и 10 рейтинговых очков.
В четверг не ранее 17:00 Элина Свитолина во втором круге турнира в Майами сыграет с Шелби Роджерс.
Популярное сейчас
- Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2. Все могут быть довольны
- Умничка Караваев и удар Сидорчука. Украина сравнивает счет в игре с Францией
- WTA. Надежда Киченок выиграла парный турнир в Санкт-Петербурге
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО