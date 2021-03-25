Сачко разгромил Стаховского на челленджере в Лугано

Виталий Сачко во втором раунде челленджера в Швейцарии за 1 час и 8 минут разобрался с опытным Сергеем Стаховским (6:3, 6:1).

Сачко на пути к громкой победе сделал 4 брейка, а на своей подаче отыграл 2 брейк-поинта. Виталий выиграл 85% очков с первой подачи и отметился одним эйсом.

Следующим соперником Сачко в Лугано может стать экс-теннисист из топ-10 Джек Сок, который в 1/8 финала сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.