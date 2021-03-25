  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сачко разгромил Стаховского на челленджере в Лугано
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сачко разгромил Стаховского на челленджере в Лугано

Теннис
(1 голосов)

Молодежь наступает ветеранам на пятки

Сачко разгромил Стаховского на челленджере в Лугано

Новина українською

Виталий Сачко во втором раунде челленджера в Швейцарии за 1 час и 8 минут разобрался с опытным Сергеем Стаховским (6:3, 6:1).

Сачко на пути к громкой победе сделал 4 брейка, а на своей подаче отыграл 2 брейк-поинта. Виталий выиграл 85% очков с первой подачи и отметился одним эйсом.

Следующим соперником Сачко в Лугано может стать экс-теннисист из топ-10 Джек Сок, который в 1/8 финала сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк вылетела на старте крупного турнира в Майами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Сергей Стаховский Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...