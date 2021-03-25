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Вавринка перенес операцию на стопе
Экс-третья ракетка мира вынужден сделать паузу в карьере
Победитель трех турниров Большого шлема Стэн Вавринка в Instagram сообщил о проведении хирургического вмешательства на травмированной левой стопе. Швейцарец планирует вернуться на корт через несколько недель.
Вавринка проиграл три последних матча – на Australian Open Стэн во втором раунде уступил Мартону Фучовичу, а затем без побед съездил на турниры в Роттердаме и Дохе.
В рейтинге АТР Стэн Вавринка находится на 21-м месте.
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