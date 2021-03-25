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Свитолина вышла в третий круг турнира в Майами
Украинка провела тяжелый матч
Элина Свитолина оформила победу в своем стартовом поединке на турнире WTA в США.
Miami Open. 25 марта. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) - Шелби Роджерс (США) 3-6, 7-5, 6-3
Теннисистки провели на корте около 2 часов и 30 минут. Первый сет украинка проиграла, но во второй партии украинка оформила четыре брейка против трех у Роджерс, а в решающем сете - два против одного у соперницы.
Соперницей Элины Свитолиной в третьем круге стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34), Свитолина ведет в статистике личных встреч 2-0.
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