Свитолина вышла в третий круг турнира в Майами

Элина Свитолина оформила победу в своем стартовом поединке на турнире WTA в США.

Miami Open. 25 марта. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) - Шелби Роджерс (США) 3-6, 7-5, 6-3

Теннисистки провели на корте около 2 часов и 30 минут. Первый сет украинка проиграла, но во второй партии украинка оформила четыре брейка против трех у Роджерс, а в решающем сете - два против одного у соперницы.

Соперницей Элины Свитолиной в третьем круге стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34), Свитолина ведет в статистике личных встреч 2-0.