Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: С Роджерс всегда непросто играть
Украинка довольна, что смогла вернуться в игру
Jimmie48
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Шелби Роджерс в стартовом матче турнира в Майами.
"С Роджерс всегда непросто играть, она хорошо пробивает по мячу. Думаю, что когда я лидировала в первом сете, она начала находить свой теннис и в итоге сыграла отличный матч. Я рада, что смогла вернуться в игру, я старалась внести коррективы в игру и бегать за каждым мячом и в результате это принесло свои плоды. Думаю, что всем игрокам сейчас трудно. Я стараюсь наслаждаться каждой игрой, своими матчами перед болельщиками и не оцениваю уровень своего выступления, просто стараюсь сохранять положительный настрой".
В третьем раунде "Miami Open" Элина Свитолина сыграет против Екатерины Александровой из России (WTA 34).
Популярное сейчас
- Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции
- Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука
- Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored
- Майами. Костюк обидно проигрывает в первом раунде
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО