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Свитолина: С Роджерс всегда непросто играть

Теннис
(1 голосов)

Украинка довольна, что смогла вернуться в игру

Свитолина: С Роджерс всегда непросто играть

Jimmie48

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Шелби Роджерс в стартовом матче турнира в Майами.

"С Роджерс всегда непросто играть, она хорошо пробивает по мячу. Думаю, что когда я лидировала в первом сете, она начала находить свой теннис и в итоге сыграла отличный матч. Я рада, что смогла вернуться в игру, я старалась внести коррективы в игру и бегать за каждым мячом и в результате это принесло свои плоды. Думаю, что всем игрокам сейчас трудно. Я стараюсь наслаждаться каждой игрой, своими матчами перед болельщиками и не оцениваю уровень своего выступления, просто стараюсь сохранять положительный настрой".

В третьем раунде "Miami Open" Элина Свитолина сыграет против Екатерины Александровой из России (WTA 34).

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
БТУ

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