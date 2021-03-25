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Надаль: Не признался бы Федереру, что у меня болит колено
Рафа рассказал о дружбе со швейцарцем
Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношениях со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
"Мы очень хорошие товарищи, и со временем наши отношения только улучшились. Но мы не близкие друзья. Не стал бы признаваться ему, что у меня болит колено, будь у нас матч. Но мы можем в любое время созвониться и поговорить о чём угодно. Буквально сегодня я как раз разговаривал с ним", — приводит слова Надаля Sportskeeda.
Надаль — 20-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного "Золотого шлема".
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