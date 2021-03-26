Тяжелый старт Свитолиной в Майами. ВИДЕО

Элина Свитолина во втором раунде крупного турнира WTA 1000 за 2 часа и 30 минут одержала волевую победу над 52-й ракеткой мира Шелби Роджерс (3:6, 7:5, 6:3).

Украинка на пути к победе подала 8 эйсов, сделала 6 брейков при 5 неудачных геймах на своей подаче.

В третьем круге Miami Open Свитолину ждет матч с Екатериной Александровой.