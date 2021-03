Барти отыграла матч-бол в стартовом матче в Майами

Эшли Барти во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами за 2 часа и 29 минут вырвала победу над Кристиной Куцовой (6:3, 4:6, 7:5).

В решающем сете Барти проигрывала 2:5, а в 10-м гейме Куцова на своей подаче не реализовала матч-бол, после чего австралийка добила 149-ю ракетку мира серией из трех выигранных геймов кряду.

