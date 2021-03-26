Барти отыграла матч-бол в стартовом матче в Майами

Эшли Барти во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами за 2 часа и 29 минут вырвала победу над Кристиной Куцовой (6:3, 4:6, 7:5).

В решающем сете Барти проигрывала 2:5, а в 10-м гейме Куцова на своей подаче не реализовала матч-бол, после чего австралийка добила 149-ю ракетку мира серией из трех выигранных геймов кряду.

Defending champ mentality ????????



Top seed @ashbarty saves a match point and escapes Kucova to reach the third round!#MiamiOpen pic.twitter.com/LTUCFVTjE1 — wta (@WTA) March 25, 2021

Барти в матче с Куцовой была в шаге от третьего поражения подряд. Эшли в последний раз покидала корт с победой 15 февраля, когда вышла в четвертьфинал Australian Open.

Следующей соперницей Барти в Майами станет экс-чемпионка Ролан Гаррос Елена Остапенко.

Эшли Барти в Майами рискует потерять статус первой ракетки мира. Чтобы гарантированно остаться на первой строке, австралийке на Miami Open нужно доходить до финала.