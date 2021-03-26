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Барти отыграла матч-бол в стартовом матче в Майами

Теннис
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Первая ракетка мира чуть не отправилась домой

Барти отыграла матч-бол в стартовом матче в Майами

Новина українською

Эшли Барти во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами за 2 часа и 29 минут вырвала победу над Кристиной Куцовой (6:3, 4:6, 7:5).

В решающем сете Барти проигрывала 2:5, а в 10-м гейме Куцова на своей подаче не реализовала матч-бол, после чего австралийка добила 149-ю ракетку мира серией из трех выигранных геймов кряду.

Барти в матче с Куцовой была в шаге от третьего поражения подряд. Эшли в последний раз покидала корт с победой 15 февраля, когда вышла в четвертьфинал Australian Open.

Следующей соперницей Барти в Майами станет экс-чемпионка Ролан Гаррос Елена Остапенко.

Эшли Барти в Майами рискует потерять статус первой ракетки мира. Чтобы гарантированно остаться на первой строке, австралийке на Miami Open нужно доходить до финала.

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В статье: теннис Эшли Барти
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