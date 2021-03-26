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В календаре WTA появился ещё один турнир в Сербии

Теннис
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Соревнования пройдут в Белграде

В календаре WTA появился ещё один турнир в Сербии

Новина українською

В календаре WTA-тура появился новый турнир, пишет журналист Лука Фиорино в своём "твиттере". Соревнования категории WTA-250 начнутся в Белграде (Сербия) 16 мая. Параллельно будет проходить турнир WTA в Страсбурге (Франция).

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Призовой фонд турнира в Белграде составит $ 235 238.

В начале марта в календарь WTA был добавлен турнир в Гдыне (Польша).

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В статье: WTA Белград
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