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Молчанов и Стаховский поборются за титул в Лугано
Украинцы уверенно идут к победе
Денис Молчанов и Сергей Стаховский вышли в финал парного полуфинала в Швейцарии.
Лугано, Швейцария, 26 марта. Полуфинал
Денис Молчанов/Сергей Стаховский (Украина) - Шимон Вальков/Ян Зелински (Польша) 4-6, 7-6(3), 10-4
Теннисисты провели на корте 1 час и 8 минут. Украинская пара совершила 5 подач навылет, сделала одну ошибку и реализовала 1 брейкпоинт. Соперники из Польши сделали 2 эйса, 1 двойную и 2 брейк поинта из 10.
Напомним, что в марте Сергей Стаховский и Денис Молчанов дважды становились финалистами на "челленджерах" в Биелле. За титул в Швейцарии украинцы поспорят с лидерами посева, дуэтом Андре Бегеманн (Германия) / Андреа Вавассори (Италия).
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