Молчанов и Стаховский поборются за титул в Лугано

Денис Молчанов и Сергей Стаховский вышли в финал парного полуфинала в Швейцарии.

Лугано, Швейцария, 26 марта. Полуфинал

Денис Молчанов/Сергей Стаховский (Украина) - Шимон Вальков/Ян Зелински (Польша) 4-6, 7-6(3), 10-4

Теннисисты провели на корте 1 час и 8 минут. Украинская пара совершила 5 подач навылет, сделала одну ошибку и реализовала 1 брейкпоинт. Соперники из Польши сделали 2 эйса, 1 двойную и 2 брейк поинта из 10.

Напомним, что в марте Сергей Стаховский и Денис Молчанов дважды становились финалистами на "челленджерах" в Биелле. За титул в Швейцарии украинцы поспорят с лидерами посева, дуэтом Андре Бегеманн (Германия) / Андреа Вавассори (Италия).