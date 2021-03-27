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WTA. Сегодня Свитолина сыграет матч третьего круга на турнире в Майами

Теннис
(1 голосов)

Пожелаем удачи украинке

WTA. Сегодня Свитолина сыграет матч третьего круга на турнире в Майами

фото - sportskeeda.com

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Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина сегодня, 27 марта сыграет матч третьего круга турнира WTA в Майами.

В этом поединке ей будет противостоять российская спортсменка Екатерина Александрова (WTA №34). Матч начнется не ранее 18:30 по киевскому времени.

До этого соперницы встречались между собой дважды, и оба раза победу праздновала украинская теннисистка (Ролан Гаррос 2020; Абу-Даби 2021).

Путь к 1/16:

Элина Свитолина

Раунд 1: BYE

Раунд 2: Шелби Роджерс: 3-6; 7-5; 6-3

Екатерина Александрова:

Раунд 1: BYE

Раунд 2: Надя Подороска: 6-0; 6-4

Всего на этом турнире Элина Свитолина провела 17 матчей, из которых в 10 победила и в 7 уступила. Александрова провела 2 матча - один выиграла, один проиграла.

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В статье: Элина Свитолина
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