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Украинка Киченок проиграла на старте парного турнира в Майами

Теннис
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Надежда уступила в паре  

Украинка Киченок проиграла на старте парного турнира в Майами

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок (WTA №670) уступила на старте парного турнира WTA в Майами (США).

Наша спортсменка в паре с румынкой Иоаной-Ралукой Оралу проиграла американскому дуэту Гауф / Макнелли. Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу победительниц встречи, в активе которых 3 подачи на вылет, 10 подряд выигранных очков, 6 из 11 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У их соперниц 0 эйсов, 4 подряд выигранных очков, 2 с 3 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

В 1/8 финала Гауф и МакНэлли сыграют против победительниц пар Бертенс / Рус - Крейчикова / Синякова.

Напомним, что сегодня Свитолина сыграет матч 1/16 финала турнира в Майами.

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В статье: Надежда Киченок
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