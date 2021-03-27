Стаховский и Молчанов проиграли в финале парного турнира в Лугано

Украинский теннисный дуэт Сергей Стаховский / Денис Молчанов проиграл в финале турнира в Лугано (Швейцария).

В решающем матче за титул наши спортсмены уступили немецко-итальянской паре Багеман - Вассори. Счет встречи 2-1 (7-6; 4-6; 10-8) в пользу победителей этого поединка, в активе которых 3 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 1 из 5 использованный брейк и 3 двойные ошибки. У их соперников 2 эйса, 6 подряд выигранных очков, 2 с 8 использованных брейков и отсутствие двойных ошибок.

Напомним, что ранее Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Майами.