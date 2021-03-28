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Определилась соперница Свитолиной в четвертом круге турнира в Майами

Теннис
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Ею стала чешская теннисистка

Определилась соперница Свитолиной в четвертом круге турнира в Майами

sportztimes

UA-Футбол
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Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина сыграет в четвертом круге турнира WTA в Майами. В третьем круге соревнований она одолела россиянку Екатерину Александрову (WTA №34).

В матче 1/8 финала наша спортсменка будет играть против чешской теннисистки Петры Квитовой (WTA №10), которая завоевала это право в дуэле с британкой Джоанной Контой (WTA №18). Счет их встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу победительницы поединка, в активе которой 5 подач на вылет, 12 выигранных подряд очков, 4 из 5 реализованных брейков и отсутствие двойных ошибок. У ее соперницы 4 эйса, 5 подряд выигранных очков, 0 заработанных брейков и 1 двойная ошибка.

Матч Свитолина - Квитова состоится в понедельник, 29 марта. Ориентировочное время начала - 16:00 по Киеву.

Напомним, что ранее Стаховский и Молчанов проиграли парный финал в Лугано.

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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