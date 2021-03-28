Определилась соперница Свитолиной в четвертом круге турнира в Майами

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина сыграет в четвертом круге турнира WTA в Майами. В третьем круге соревнований она одолела россиянку Екатерину Александрову (WTA №34).

В матче 1/8 финала наша спортсменка будет играть против чешской теннисистки Петры Квитовой (WTA №10), которая завоевала это право в дуэле с британкой Джоанной Контой (WTA №18). Счет их встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу победительницы поединка, в активе которой 5 подач на вылет, 12 выигранных подряд очков, 4 из 5 реализованных брейков и отсутствие двойных ошибок. У ее соперницы 4 эйса, 5 подряд выигранных очков, 0 заработанных брейков и 1 двойная ошибка.

Матч Свитолина - Квитова состоится в понедельник, 29 марта. Ориентировочное время начала - 16:00 по Киеву.