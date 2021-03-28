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Элина Свитолина: Нужно бороться с соперницей, с погодой, со своими демонами
Комментарий украинском
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала
"В первом сете мне было очень важно вернуться в игру на тай-брейке. По ходу партии я все время вела в счете, а затем внезапно проигрывала 5-6. Так что мне нужно было оставаться собранной и бороться. В Абу-Даби у нас был сложный матч с Александровой. Сегодня я тоже ждала, что будет борьба, и так в итоге и получилось. Для меня важно было оставаться сильной и использовать свои шансы.
Что касается условий, то на корте нужно быстро адаптироваться. Нужно бороться с соперницей, с погодой, со своими демонами. Здесь ветер дует со всех сторон, поэтому нужно как можно быстрее к этому привыкнуть" - сказала она.
Напомним, что ранее
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