Эшли Барти: Мы с тренером еще долго не окажемся дома

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти рассказала о сложном временном графике выступлений в сезоне и планах на турниры. Ее слова цитирует WTA-Insider:

"Мы с тренером еще долго не окажемся дома. Чтобы въехать в Австралию, нужно снять номер в гостинице и провести там двухнедельный карантин. В разгар сезона у нас банально нет времени для таких поездок.

Так что полгода меня не будет дома, до окончания US Open я в разъездах. Возможно, даже до конца сезона. Конечно, для меня это новый опыт, но нужно собраться и двигаться дальше. Я рада, что снова соревнуюсь" - сказала она.