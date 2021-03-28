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Эшли Барти: Мы с тренером еще долго не окажемся дома

Теннис
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Комментарий первой ракетки

Эшли Барти: Мы с тренером еще долго не окажемся дома

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти рассказала о сложном временном графике выступлений в сезоне и планах на турниры. Ее слова цитирует WTA-Insider:

"Мы с тренером еще долго не окажемся дома. Чтобы въехать в Австралию, нужно снять номер в гостинице и провести там двухнедельный карантин. В разгар сезона у нас банально нет времени для таких поездок.

Так что полгода меня не будет дома, до окончания US Open я в разъездах. Возможно, даже до конца сезона. Конечно, для меня это новый опыт, но нужно собраться и двигаться дальше. Я рада, что снова соревнуюсь" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Майами.

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В статье: Эшли Барти
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