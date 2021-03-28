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Украинец Сачко проиграл в финале челленджера в Лугано

Теннис
(1 голосов)

К сожалению, но Виталий проиграл

Украинец Сачко проиграл в финале челленджера в Лугано

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №389) проиграл в финальном матче турнира в Лугано (Италия). В решающем матче за титул наш спортсмен уступил швейцарцу Доминику Штрикеру (АТР №874).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу победителя матча, в активе которого 5 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 11 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У его соперника 2 эйса, 5 подряд выигранных очков, ни одного заработанного брейка и 1 двойная ошибка.

Виталий Сачко провел свой первый финал на "челленджере". Он стал девятым украинцем, который вышел в финал ATP Challenger Tour.

Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира в Майами.

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В статье: Виталий Сачко
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