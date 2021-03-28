Украинец Сачко проиграл в финале челленджера в Лугано

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №389) проиграл в финальном матче турнира в Лугано (Италия). В решающем матче за титул наш спортсмен уступил швейцарцу Доминику Штрикеру (АТР №874).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу победителя матча, в активе которого 5 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 11 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У его соперника 2 эйса, 5 подряд выигранных очков, ни одного заработанного брейка и 1 двойная ошибка.

Виталий Сачко провел свой первый финал на "челленджере". Он стал девятым украинцем, который вышел в финал ATP Challenger Tour.