5 случаев, когда Вавринка "включал режим Бога" на турнирах АТР. ВИДЕО

Канал Tennis TV на YouTube представил пять случаев, когда бывшая третья ракетка мира и победитель трех турниров Большого шлема Стэн Вавринка блистал на уровне АТР.

В этой подборке выделяются победы швейцарца над главными теннисистами поколения – Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.