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5 случаев, когда Вавринка "включал режим Бога" на турнирах АТР. ВИДЕО
Когда Стэн в форме – он способен обыграть любого
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Канал Tennis TV на YouTube представил пять случаев, когда бывшая третья ракетка мира и победитель трех турниров Большого шлема Стэн Вавринка блистал на уровне АТР.
В этой подборке выделяются победы швейцарца над главными теннисистами поколения – Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
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