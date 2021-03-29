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5 случаев, когда Вавринка "включал режим Бога" на турнирах АТР. ВИДЕО

Теннис
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Когда Стэн в форме – он способен обыграть любого

5 случаев, когда Вавринка "включал режим Бога" на турнирах АТР. ВИДЕО

instagram.com/chda7777

Новина українською

Канал Tennis TV на YouTube представил пять случаев, когда бывшая третья ракетка мира и победитель трех турниров Большого шлема Стэн Вавринка блистал на уровне АТР.

В этой подборке выделяются победы швейцарца над главными теннисистами поколения – Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

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В статье: теннис Стэн Вавринка
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