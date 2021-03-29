Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мугуруса первой в сезоне выиграла 20 матчей
Испанка набрала отличную форму
twimg.com
Гарбинье Мугуруса в 1/16 финала турнира в Майами в трех сетах обыграла Анну Калинскую (4:6, 6:3, 6:4) и стала первой теннисисткой, которой в 2021 году удалось добраться до отметки в 20 побед.
Into the Round of 16 at the #MiamiOpen for the sixth time in her career! ????@GarbiMuguruza outlasts Kalinskaya, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/rpwUKoDOj0— wta (@WTA) March 28, 2021
Текущая победная серия Мугурусы составляет 8 матчей. В первой половине марта экс-первая ракетка мира стала чемпионкой турнира WTA 500 в Дубае.
Единственными теннисистками, побеждавшими Мугурусу в 2021 году, являются Мария Саккари, Эшли Барти, Наоми Осака и Петра Квитова.
В 1/8 финала в Майами Гарбинье Мугуруса сыграет с Бьянкой Андрееску.
Популярное сейчас
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Первым поздравил Миколенко: сегодня форвард финнов Теэму Пукки отмечает День рождения
- Зубков: Ошибки - часть футбола, команда поддержала Миколенко
- Свитолина: С Роджерс всегда непросто играть
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Милевский снимется в кино. Документальном кино