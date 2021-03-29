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Мугуруса первой в сезоне выиграла 20 матчей

Теннис
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Мугуруса первой в сезоне выиграла 20 матчей

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Гарбинье Мугуруса в 1/16 финала турнира в Майами в трех сетах обыграла Анну Калинскую (4:6, 6:3, 6:4) и стала первой теннисисткой, которой в 2021 году удалось добраться до отметки в 20 побед.

Текущая победная серия Мугурусы составляет 8 матчей. В первой половине марта экс-первая ракетка мира стала чемпионкой турнира WTA 500 в Дубае.

Единственными теннисистками, побеждавшими Мугурусу в 2021 году, являются Мария Саккари, Эшли Барти, Наоми Осака и Петра Квитова.

В 1/8 финала в Майами Гарбинье Мугуруса сыграет с Бьянкой Андрееску.

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