Мугуруса первой в сезоне выиграла 20 матчей

Гарбинье Мугуруса в 1/16 финала турнира в Майами в трех сетах обыграла Анну Калинскую (4:6, 6:3, 6:4) и стала первой теннисисткой, которой в 2021 году удалось добраться до отметки в 20 побед.

Into the Round of 16 at the #MiamiOpen for the sixth time in her career! ????@GarbiMuguruza outlasts Kalinskaya, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/rpwUKoDOj0