Мугуруса первой в сезоне выиграла 20 матчей

Гарбинье Мугуруса в 1/16 финала турнира в Майами в трех сетах обыграла Анну Калинскую (4:6, 6:3, 6:4) и стала первой теннисисткой, которой в 2021 году удалось добраться до отметки в 20 побед.

Into the Round of 16 at the #MiamiOpen for the sixth time in her career! ????@GarbiMuguruza outlasts Kalinskaya, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/rpwUKoDOj0 — wta (@WTA) March 28, 2021

Текущая победная серия Мугурусы составляет 8 матчей. В первой половине марта экс-первая ракетка мира стала чемпионкой турнира WTA 500 в Дубае.

Единственными теннисистками, побеждавшими Мугурусу в 2021 году, являются Мария Саккари, Эшли Барти, Наоми Осака и Петра Квитова.

В 1/8 финала в Майами Гарбинье Мугуруса сыграет с Бьянкой Андрееску.