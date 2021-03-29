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Свитолина выполнила сумасшедший трюк с четырьмя мячами. ВИДЕО

Теннис
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Свитолина выполнила сумасшедший трюк с четырьмя мячами. ВИДЕО

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала в Instagram видео с трюком с четырьмя мячами и теннисной ракеткой.

Звездная теннисистка отметила свой успех фирменным движением легендарного Майкла Джексона.

Элина Свитолина сегодня в Майами сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 16:46
краще щоб вона в теніс грала а не ви..бувалась.
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