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Свитолина выполнила сумасшедший трюк с четырьмя мячами. ВИДЕО
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала в Instagram видео с трюком с четырьмя мячами и теннисной ракеткой.
Звездная теннисистка отметила свой успех фирменным движением легендарного Майкла Джексона.
Элина Свитолина сегодня в Майами сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой.
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ПетроФ (Луцьк)
29.03.2021 в 16:46
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