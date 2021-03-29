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Федерер: Мне нужно полчаса, чтобы оправиться от поражения

Теннис
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Роджер рассказал как справляется с поражениями

Федерер: Мне нужно полчаса, чтобы оправиться от поражения

Getty Images

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер признался, что поклонники до сих пор спрашивают его о финале Уимблдона в 2019 году, где он проиграл сербу Новаку Джоковичу. Федерер не реализовал двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.

"Фанаты неделями писали мне об этом поражении в Интернете. И даже сейчас такое случается. О чём они вообще думают? Хотя их, конечно, можно понять.

Самое главное — не придавать слишком большого эмоционального значения поражениям. Ни в коем случае не судить себя. Просто проанализировать и понять — в одиночку или с кем-то. Некоторые днями и ночами думают о допущенных ошибках. Я такие вещи анализирую очень быстро. Это помогает мне двигаться дальше.

Когда я был молод, я не то чтобы злился, когда проигрывал, а очень грустил, не мог ясно мыслить. Теперь мне нужно всего полчаса, чтобы оправиться от поражения, может быть, час, если это финал Уимблдона", — приводит слова швейцарца Tennis Head.

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В статье: Роджер Федерер
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