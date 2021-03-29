Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер: Мне нужно полчаса, чтобы оправиться от поражения
Роджер рассказал как справляется с поражениями
Getty Images
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер признался, что поклонники до сих пор спрашивают его о финале Уимблдона в 2019 году, где он проиграл сербу Новаку Джоковичу. Федерер не реализовал двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.
"Фанаты неделями писали мне об этом поражении в Интернете. И даже сейчас такое случается. О чём они вообще думают? Хотя их, конечно, можно понять.
Самое главное — не придавать слишком большого эмоционального значения поражениям. Ни в коем случае не судить себя. Просто проанализировать и понять — в одиночку или с кем-то. Некоторые днями и ночами думают о допущенных ошибках. Я такие вещи анализирую очень быстро. Это помогает мне двигаться дальше.
Когда я был молод, я не то чтобы злился, когда проигрывал, а очень грустил, не мог ясно мыслить. Теперь мне нужно всего полчаса, чтобы оправиться от поражения, может быть, час, если это финал Уимблдона", — приводит слова швейцарца Tennis Head.
Популярное сейчас
- Таки вперед в прошлое? Акценты зрителя на игре Украины с Финляндией
- Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот
- Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых
- Свитолина выполнила сумасшедший трюк с четырьмя мячами. ВИДЕО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО