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Бенуа Пэр станцевал после вылета с Мастерса в Майами

Теннис
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Теннисист не грустит

Бенуа Пэр станцевал после вылета с Мастерса в Майами

Новина українською

Французский теннисист Бенуа Пэр показал, что делал после вылета с "Мастерса" в Майами (США).

Пэр выложил в своём "инстаграме" "сториз", где в компании ещё одного теннисиста, соотечественника Тома Жомби танцует с огромной бенгальской свечой в зубах, размахивая в ритм белой салфеткой.

Бенуа выбыл с "Мастерса", проиграв в матче второго круга 19-летнему итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась ровно час.

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В статье: Бенуа Пэр
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