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Бенуа Пэр станцевал после вылета с Мастерса в Майами
Теннисист не грустит
Французский теннисист Бенуа Пэр показал, что делал после вылета с "Мастерса" в Майами (США).
Пэр выложил в своём "инстаграме" "
Бенуа выбыл с "Мастерса", проиграв в матче второго круга 19-летнему итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась ровно час.
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