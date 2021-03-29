Бенуа Пэр станцевал после вылета с Мастерса в Майами

Французский теннисист Бенуа Пэр показал, что делал после вылета с "Мастерса" в Майами (США).

Пэр выложил в своём "инстаграме" " сториз ", где в компании ещё одного теннисиста, соотечественника Тома Жомби танцует с огромной бенгальской свечой в зубах, размахивая в ритм белой салфеткой.

Бенуа выбыл с "Мастерса", проиграв в матче второго круга 19-летнему итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась ровно час.