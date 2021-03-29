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Федерер: Я вернулся не для того, чтобы играть второстепенные матчи непонятно где
Роджер дошел до четвертьфинала в последнем турнире
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер рассказал, какую цель поставил после возвращения в тур.
"Я хочу побеждать на крупных турнирах и бороться с лучшими игроками тура. Я вернулся не для того, чтобы играть второстепенные матчи непонятно где. Я чувствую, что знаю, что мне нужно сделать, чтобы по-настоящему вернуться наверх. Это отчасти мечта, а отчасти логика, но это логичная мечта.
Сейчас я очень много работаю, хоть и не говорю об этом слишком часто. Я надеюсь, люди понимают, как упорно я тренируюсь, иначе я бы не зашёл так далеко. У меня ещё никогда не было такого долгого перерыва в карьере, как после операции на колене в 2020 году. Бездействие – это сложно", — приводит слова Федерера Tennis World USA.
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