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Свитолина добыла волевую победу и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Теннис
(3 голосов)

Украинке тяжело далась победа

Свитолина добыла волевую победу и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла чешку Петру Квитову в четвертом матче турнира WTA в Майами (США).

Матч продолжался 2 часа и 25 минут. В 1/4 финала украинка сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Ана Конюх (Хорватия).

На счету Элины Свитолиной 4 эйса, 4 двойные ошибки, 20 виннеров и 12 невынужденных ошибок. Петра Квитова оформила 4 эйса при 9 двойных, 42 виннера при 27 невынужденных ошибках.

Майами (США). Одиночный разряд

Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Петра Квитова (Чехия, 9) — 2:6, 7:5, 7:5

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В статье: Элина Свитолина
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