Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: С Квитовой всегда сложно играть, она очень четко пробивает по мячу
Украинка рассказала о победе над чешской теннисисткой
Украинка Элина Свитолина поделилась эмоциями после поединка с Петрой Квитовой в 1/8 финала турнира в Майами.
"С Петрой всегда сложно играть, она очень четко пробивает по мячу, поэтому в матчах с ней нужно быстро двигаться. После проигранного первого сета мне нужно было внести коррективы в свою игру, подтянуть процент подачи, потому что Квитова играла невероятно.
Я счастлива, что справилась с давлением в третьем сете, и что матч закончился в мою пользу. Петра - одна из самых приятных теннисисток, с которыми можно разделить корт.
Она через многое прошла и продолжает бороться, показывает отличные результаты. Так что матчи с ней - это всегда большая битва. Такие матчи, как сегодня, немного добавляют уверенности к следующей игре. В четвертьфиналах играть всегда непросто, но я надеюсь, что такая победа, как сегодня, поможет мне завтра, с кем бы я не играла. Будет это Ана Конюх или Анастасия Севастова, это будет трудный матч", - рассказала Свитолина для Большой теннис Украины.
Популярное сейчас
- Таки вперед в прошлое? Акценты зрителя на игре Украины с Финляндией
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Выше на 10 сантиметров: поединок Швейцария – Литва начался позже из-за неправильных ворот
- Определилась соперница Свитолиной в четвертом круге турнира в Майами
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья