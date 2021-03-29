Свитолина: С Квитовой всегда сложно играть, она очень четко пробивает по мячу

Украинка Элина Свитолина поделилась эмоциями после поединка с Петрой Квитовой в 1/8 финала турнира в Майами.

"С Петрой всегда сложно играть, она очень четко пробивает по мячу, поэтому в матчах с ней нужно быстро двигаться. После проигранного первого сета мне нужно было внести коррективы в свою игру, подтянуть процент подачи, потому что Квитова играла невероятно.

Я счастлива, что справилась с давлением в третьем сете, и что матч закончился в мою пользу. Петра - одна из самых приятных теннисисток, с которыми можно разделить корт.

Она через многое прошла и продолжает бороться, показывает отличные результаты. Так что матчи с ней - это всегда большая битва. Такие матчи, как сегодня, немного добавляют уверенности к следующей игре. В четвертьфиналах играть всегда непросто, но я надеюсь, что такая победа, как сегодня, поможет мне завтра, с кем бы я не играла. Будет это Ана Конюх или Анастасия Севастова, это будет трудный матч", - рассказала Свитолина для Большой теннис Украины.