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Драматичная победа Свитолиной над Квитовой в Майами. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как украинка выбивала двукратную чемпионку Уимблдона

Драматичная победа Свитолиной над Квитовой в Майами. ВИДЕО

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Элина Свитолина в 1/8 финала крупного турнира WTA 1000 в Майами за 2 часа и 25 минут обыграла 10-ю ракетку мира Петру Квитову (2:6, 7:5, 7:5).

На пути к первой громкой победе в 2021 году украинка сделала 5 брейков, подала 4 эйса и выиграла 72% очков с первой подачи.

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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