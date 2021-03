Свитолина впервые с ноября 2019-го обыграла соперницу из топ-10

Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA в Майами в трех сетах оформила волевую победу над Петрой Квитовой (2:6, 7:5, 7:5), которая в мировом рейтинге замыкает топ-10.

Elina Svitolina comes back to defeat Petra Kvitova 26 75 75 to advance to the Miami quarterfinals.



1st Top 10 win for Svitolina since the 2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen (also was her 1st Top 10 opponent since).



Faces Konjuh or Sevastova.#MiamiOpen pic.twitter.com/uETtVL2rUz