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Свитолина впервые с ноября 2019-го обыграла соперницу из топ-10
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Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA в Майами в трех сетах оформила волевую победу над Петрой Квитовой (2:6, 7:5, 7:5), которая в мировом рейтинге замыкает топ-10.
Elina Svitolina comes back to defeat Petra Kvitova 26 75 75 to advance to the Miami quarterfinals.— WTA Insider (@WTA_insider) March 29, 2021
1st Top 10 win for Svitolina since the 2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen (also was her 1st Top 10 opponent since).
Faces Konjuh or Sevastova.#MiamiOpen pic.twitter.com/uETtVL2rUz
Украинка впервые с ноября 2019 года обыграла теннисистку из десятки сильнейших рейтинга WTA. Теперь на счету Свитолиной 34 победы в матчах с теннисистками из топ-10.
На Miami Open Свитолина в 10-й раз в карьере пересеклась с Квитовой. Элине удалось сократить отставание в личных встречах с экс-второй ракеткой мира из Чехии (3-7).
Стоит отметить, что по ходу сезона 2020 года Элина Свитолина ни разу не встречалась с теннисистками из топ-10.
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