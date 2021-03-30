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Свитолина впервые с ноября 2019-го обыграла соперницу из топ-10

Теннис
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Свитолина впервые с ноября 2019-го обыграла соперницу из топ-10

Новина українською

Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA в Майами в трех сетах оформила волевую победу над Петрой Квитовой (2:6, 7:5, 7:5), которая в мировом рейтинге замыкает топ-10.

Украинка впервые с ноября 2019 года обыграла теннисистку из десятки сильнейших рейтинга WTA. Теперь на счету Свитолиной 34 победы в матчах с теннисистками из топ-10.

На Miami Open Свитолина в 10-й раз в карьере пересеклась с Квитовой. Элине удалось сократить отставание в личных встречах с экс-второй ракеткой мира из Чехии (3-7).

Стоит отметить, что по ходу сезона 2020 года Элина Свитолина ни разу не встречалась с теннисистками из топ-10.

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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