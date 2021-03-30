Свитолина в четвертьфинале Miami Open сыграет с Севастовой

Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами прошла Петру Квитову (2:6, 7:5, 7:5) и повторила личный рекорд на Miami Open.

За первый полуфинал на турнире украинка 31 марта поспорит с 57-й ракеткой мира из Латвии Анастасией Севастовой, которая в Майами отметилась победами над Кори Гауфф и Аной Конюх.

Свитолина по личным встречам ведет у Севастовой со счетом 2:1, но единственный матч на турнире Большого шлема (1/8 финала US Open-2018) завершился в пользу представительницы Латвии.

Победительница матча между Свитолиной и Севастовой в полуфинале турнира в Майами сыграет с Эшли Барти или Ариной Соболенко.