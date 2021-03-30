Осака продлила победную серию до 23 матчей

Наоми Осака в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами обыграла Элизу Мертенс (6:3, 6:3).

Текущая победная серия второй ракетки мира достигла 23-х матчей. Осака не проигрывает с февраля 2020 года, когда в матче Кубка Федерации ее сенсационно разгромила Сара Соррибес-Тормо.

С 2000 года только Виктория Азаренко, Жюстин Энен и сестры Уильямс выигрывали как минимум 23 матча подряд. За этот период самая продолжительная победная серия у Уильямс-старшей – Винус в 2001-2002 годах выиграла 35 матчей подряд.

Следующей соперницей Осаки в Майами станет первая ракетка Греции Мария Саккари.

Наоми Осака по-прежнему сохраняет шансы по итогам текущей недели вновь стать первой ракеткой мира. Японке нужно брать титул в Майами и рассчитывать, что Эшли Барти не дойдет до финала.