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Костюк в апреле сыграет на турнире WTA в Чарльстоне

Теннис
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Марта открывает грунтовый сезон

Костюк в апреле сыграет на турнире WTA в Чарльстоне

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк с 5 по 11 апреля выступит в Чарльстоне на турнире WTA 500.

Помимо украинки на Volvo car Open планируют сыграть шесть теннисисток из топ-20, включая первую ракетку мира Эшли Барти.

Костюк в последний раз выходила на корт 25 марта, когда в первом раунде турнира WTA 1000 в Майами в трех сетах проиграла Цветане Пиронковой.

Для Марты матч на Miami Open стал первым после перенесенного коронавируса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина впервые с ноября 2019-го обыграла соперницу из топ-10.

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В статье: Марта Костюк
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