Костюк в апреле сыграет на турнире WTA в Чарльстоне

Третья ракетка Украины Марта Костюк с 5 по 11 апреля выступит в Чарльстоне на турнире WTA 500.

Помимо украинки на Volvo car Open планируют сыграть шесть теннисисток из топ-20, включая первую ракетку мира Эшли Барти.

Костюк в последний раз выходила на корт 25 марта, когда в первом раунде турнира WTA 1000 в Майами в трех сетах проиграла Цветане Пиронковой.

Для Марты матч на Miami Open стал первым после перенесенного коронавируса.