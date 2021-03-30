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Костюк в апреле сыграет на турнире WTA в Чарльстоне
Марта открывает грунтовый сезон
Третья ракетка Украины Марта Костюк с 5 по 11 апреля выступит в Чарльстоне на турнире WTA 500.
Помимо украинки на Volvo car Open планируют сыграть шесть теннисисток из топ-20, включая первую ракетку мира Эшли Барти.
Костюк в последний раз выходила на корт 25 марта, когда в первом раунде турнира WTA 1000 в Майами в трех сетах проиграла Цветане Пиронковой.
Для Марты матч на Miami Open стал первым после перенесенного коронавируса.
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