Свитолина: Мне сказали, что с вакцинацией стоит подождать

Первая ракетка Украины Элина Свитолина озвучила свою позицию по вакцинированию от COVID-19.

"Я думала о том, чтобы вакцинироваться, но несколько моих друзей сказали мне что стоит еще немного подождать, чтобы посмотреть, какой будет ситуация, потому что, очевидно, что возникают случаи с побочными эффектами.

Если честно, я не знаю. Я знаю, что у меня был такой шанс и я могла бы сделать прививку в течение нескольких недель, но я подумаю об этом. С другой стороны, это не особо в чем-то поможет, потому что в любом случае нужно будет оставаться на обязательном 24-часовом карантине, который существует в Турах, когда ты приезжаешь на соревнования.

Хорошо, пусть от этого симптомы будут меньше, но все равно есть шанс заразиться. Поэтому на сегодня практически нет никакого смысла делать это, если период тестирования был настолько коротким. Я, наверное, еще подожду", - сказала Свитолина.

Накануне Свитолина в 1/8 финала турнира в Майами обыграла 10-ю ракетку мира Петру Квитову.

За первый в карьере полуфинал на Miami Open уроженка Одессы в ночь со вторника на среду сыграет с Анастасией Севастовой.