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Статус турнира в Белграде может быть повышен до ATP-500

Теннис
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Об этом рассказал директор турнира

Статус турнира в Белграде может быть повышен до ATP-500

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Джордже Джокович, брат сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщил, что категория турнира в Белграде (Сербия) может быть повышена с ATP-250 до ATP-500 в 2022 году. Джордже является директором турнира.

"Я рад, что в этом году турнир в Белграде состоится, мы это заслужили. Мы сделаем всё, чтобы его безопасность была организована на высшем уровне. Наша цель состоит в том, чтобы в следующем году он получил статус ATP-500. Мы на это очень надеемся", — приводит слова Джордже rs.n1info.com.

В этом году Белград впервые с 2012 года принимает у себя турнир ATP. Serbia Open станет заменой Открытому чемпионату Венгрии.

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В статье: Новак Джокович
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