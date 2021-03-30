Энди Маррей: После завершения карьеры хотел бы получить значок тренера по футболу – это весело

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей рассказал, в какой сфере ему было бы интересно попробовать себя после завершения карьеры.

"Я люблю спорт, поэтому допускаю, что после завершения карьеры меня может заинтересовать что-то, кроме тенниса. Меня, кстати, недавно об этом спрашивали, и, поскольку я действительно люблю гольф, я сказал, что был бы не против стать кедди в гольф-туре. Это было бы захватывающе – находиться рядом с гольфистами, узнать все нюансы этого вида спорта.

Думаю, есть некая схожесть тенниса с гольфом, возможно, в психологии или тактике, поэтому помощь гольфисту была бы мне интересной. Ну, или получить значок тренера по футболу – это было бы весело", — приводит слова Маррея Tennis 365.

В ноябре 2020 года Маррей заявлял о намерении выступить на Олимпийских играх в Токио — 2021.