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Свитолина впервые вышла в полуфинал Miami Open
Украинку не остановить
фото - btu.org.ua
Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами за 1 час и 10 минут разбила Анастасию Севастову (6:3, 6:2) и впервые в карьере вошла в четверку сильнейших на Miami Open.
На пути к победе Свитолина сделала 6 брейков, чем компенсировала 3 потерянных гейма на своей подаче. Также на счету украинки 4 эйса и 69% выигранных мячей с первой подачи.
Into her first #MiamiOpen semifinal! ✨— wta (@WTA) March 31, 2021
The No.5 seed @ElinaSvitolina secures her spot after defeating Sevastova, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/yo3lNPwW6y
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Майами станет первая ракетка мира Эшли Барти, у которой украинка попытается взять реванш за поражение в финале Итогового турнира 2019 года.
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