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Свитолина впервые вышла в полуфинал Miami Open

Теннис
(2 голосов)

Украинку не остановить

Свитолина впервые вышла в полуфинал Miami Open

фото - btu.org.ua

Новина українською

Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами за 1 час и 10 минут разбила Анастасию Севастову (6:3, 6:2) и впервые в карьере вошла в четверку сильнейших на Miami Open.

На пути к победе Свитолина сделала 6 брейков, чем компенсировала 3 потерянных гейма на своей подаче. Также на счету украинки 4 эйса и 69% выигранных мячей с первой подачи.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Майами станет первая ракетка мира Эшли Барти, у которой украинка попытается взять реванш за поражение в финале Итогового турнира 2019 года.

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В статье: Элина Свитолина Анастасия Севастова
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