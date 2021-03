Свитолина впервые вышла в полуфинал Miami Open

Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами за 1 час и 10 минут разбила Анастасию Севастову (6:3, 6:2) и впервые в карьере вошла в четверку сильнейших на Miami Open.

На пути к победе Свитолина сделала 6 брейков, чем компенсировала 3 потерянных гейма на своей подаче. Также на счету украинки 4 эйса и 69% выигранных мячей с первой подачи.

Into her first #MiamiOpen semifinal! ✨



The No.5 seed @ElinaSvitolina secures her spot after defeating Sevastova, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/yo3lNPwW6y