Мощный теннис Свитолиной в четвертьфинале Miami Open. ВИДЕО

Элина Свитолина в 1/4 финала Miami Open в двух сетах уверенно обыграла 57-ю ракетку мира из Латвии Анастасию Севастову (6:3, 6:2).

Свитолина обновила личный рекорд на турнире в Майами, а за путевку в финал украинка в пятницу сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.