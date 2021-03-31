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Мощный теннис Свитолиной в четвертьфинале Miami Open. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как украинка добывала очередную победу на турнире WTA 1000

Мощный теннис Свитолиной в четвертьфинале Miami Open. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Элина Свитолина в 1/4 финала Miami Open в двух сетах уверенно обыграла 57-ю ракетку мира из Латвии Анастасию Севастову (6:3, 6:2).

Свитолина обновила личный рекорд на турнире в Майами, а за путевку в финал украинка в пятницу сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.

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В статье: Элина Свитолина Анастасия Севастова
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