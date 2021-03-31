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Свитолина: Матч с Барти будет трудным, но я готова
Комментарий украинки
Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами обыграла Анастасию Севастову (6:3, 6:2) и впервые в карьере пробилась в полуфинал Miami Open, где ее ждет матч с первой ракеткой мира Эшли Барти.
"Я давно знаю Эшли, мы играли много раз. Она первая ракетка мира и для нее это огромное достижение. За последние 3-4 года она показала большой прогресс, и она лидер женского тенниса.
Это будет трудный матч, но я к нему готова. Думаю, что каждая из нас большой боец. Думаю, что если ты играешь против игрока высочайшего уровня, то в первую очередь сам стараешься быть чрезвычайно сосредоточенным, потому что в таких важных матчах ты не даешь сопернику выигрывать простые очки и сам чаще находишься начеку", - сказала Свитолина.
Элина Свитолина ведет 5:1 по личным встречам с Эшли Барти. Седьмой поединок между теннисистками состоится в пятницу, 2-го апреля.
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