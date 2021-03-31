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Свитолина одержала 400-ю победу в карьере

Теннис
(1 голосов)

Юбилей для лучшей теннисистки Украины

Свитолина одержала 400-ю победу в карьере

Новина українською

Элина Свитолина в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами в двух сетах переиграла Анастасию Севастову (6:3, 6:2) и достигла отметки в 400 выигранных матчей на уровне WTA-тура.

Всего украинка на элитном уровне провела 605 матчей (400-205). Практически каждую десятую победу в карьере экс-третья ракетка мира оформляла над теннисистками из топ-10 (34 из 400).

Свитолина постепенно приближается к топ-10 действующих теннисисток по количеству выигранных матчей. На данный момент десятку лидеров замыкает Петра Квитова, у которой 553 победы.

Элина Свитолина выиграла 15 титулов WTA и дважды доходила до полуфинала на турнирах серии Большого шлема.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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Комментарии (1)
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trey222
31.03.2021 в 13:36
Ну хоть у кого то прогресс.Давай финал,а там победа.
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