Свитолина одержала 400-ю победу в карьере

Элина Свитолина в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами в двух сетах переиграла Анастасию Севастову (6:3, 6:2) и достигла отметки в 400 выигранных матчей на уровне WTA-тура.

Всего украинка на элитном уровне провела 605 матчей (400-205). Практически каждую десятую победу в карьере экс-третья ракетка мира оформляла над теннисистками из топ-10 (34 из 400).

Свитолина постепенно приближается к топ-10 действующих теннисисток по количеству выигранных матчей. На данный момент десятку лидеров замыкает Петра Квитова, у которой 553 победы.

Элина Свитолина выиграла 15 титулов WTA и дважды доходила до полуфинала на турнирах серии Большого шлема.