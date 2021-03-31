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Время брать реванш. Как Свитолина и Барти бились в финале Итогового турнира. ВИДЕО
Тогда сильнее была теннисистка из Австралии
Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
И это хороший повод вспомнить, как украинка осенью 2019 года сражалась с Барти в финале Итогового турнира в Сингапуре. Тот матч в двух сетах выиграла австралийка (6:4, 6:3).
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