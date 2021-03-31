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WTA не будет требовать от теннисисток вакцинации от COVID-19

Теннис
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Но организация будет стимулировать спортсменок

WTA не будет требовать от теннисисток вакцинации от COVID-19

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что прохождение игроками вакцинации от коронавируса носит рекомендательный характер и не требует делать это в обязательном порядке.

"WTA верит в вакцину и будет стимулировать всех вакцинироваться. Это поможет защитить привитого человека и тех, кто не был вакцинирован, и позволит нашему миру вернуться к нормальной жизни, к которой стремятся все.

WTA при полной поддержке медицинских консультантов из клиники Майо (Mayo Clinic) продолжит рассказывать игрокам о различных вакцинах и их преимуществах. Тем не менее WTA не будет требовать от игроков вакцинироваться, поскольку это личное решение, и мы его уважаем", — цитирует сообщение WTA агентство "Рейтер".

Ранее украинка Элина Свитолина рассказала, что с вакцинацией нужно подождать.

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В статье: WTA
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