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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Теннисист замкнул восьмерку счастливчиков
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал последним четвертьфиналистом "Мастерса" в Майами (США). В матче 1/8 финала спортсмен, посеянный под вторым номером, обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего (24) в двух сетах.
Майами. ATP
Стефанос Циципас - Лоренцо Сонего 6:2, 7:6 (7:2)
Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.
Стефанос трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Циципас поспорит с поляком Хубертом Хуркачем (26).
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