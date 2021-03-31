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Осака: Сейчас не ставлю перед собой цели стать первой ракеткой мира

Теннис
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Японская теннисистка старается не думать об этом

Осака: Сейчас не ставлю перед собой цели стать первой ракеткой мира

Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением о возможности сдвинуть австралийку Эшли Барти с первой позиции рейтинга WTA после турнира в Майами (США), который проходит с 23 марта по 4 апреля.

"Да, я понимаю, насколько это важно. Для меня было бы честью стать первой ракеткой мира. Но мой разум начинает плохо работать, если я много думаю об этом. Поэтому сейчас я просто хочу и дальше выступать в Майами.

Стараюсь идти вперёд. Надеюсь, это приведёт меня к финалу или победе. Ведь победы на турнирах в конечном счёте и помогают добиваться этой цели. Но сейчас я не ставлю перед собой задачи стать первой ракеткой мира", — приводит слова Осаки ASAP Sports.

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В статье: Наоми Осака
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