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Наоми Осака упустила шанс стать первой ракеткой мира

Теннис
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Теннисистка уступила в четвертьфинале представительнице Греции

Наоми Осака упустила шанс стать первой ракеткой мира

Новина українською

Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче 1/4 финала Наоми уступила представительнице Греции Марии Саккари.

WTA. Майами

Наоми Осака - Мария Саккари 0:6, 4:6

Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут. Осака 1 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её соперница, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале Саккари ждёт встреча с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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В статье: Наоми Осака
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