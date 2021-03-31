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Наоми Осака упустила шанс стать первой ракеткой мира
Теннисистка уступила в четвертьфинале представительнице Греции
Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче 1/4 финала Наоми уступила представительнице Греции Марии Саккари.
WTA. Майами
Наоми Осака - Мария Саккари 0:6, 4:6
Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут. Осака 1 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её соперница, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.
В полуфинале Саккари ждёт встреча с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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