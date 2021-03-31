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Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию

Теннис
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Последний раз она проигрывала в феврале 2020 года

Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию

Новина українською

Сегодня, 31 марта, вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в матче 1/4 финала уступила представительнице Греции Марии Саккари на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Это поражение стало для японки первым более чем за год. В предыдущий раз она проигрывала в феврале 2020 года, когда в поединке Кубка Федерации со счётом 0:6, 3:6 уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо. Таким образом, она прервала беспроигрышную серию, которая составляла 23 матча.

Напомним, в полуфинале турнира в Майами Саккари встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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В статье: Наоми Осака
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