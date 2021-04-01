Барти – следующая? Шесть случаев, когда Свитолина обыгрывала первую ракетку мира

Элина Свитолина – одна из немногих действующих теннисисток с позитивным балансом побед/поражений в матчах с первыми ракетками мира (6-4). Собирать победы над действующими лидерами рейтинга WTA украинка начала в 2016 году – сегодня в полуфинальном матче Miami Open против Эшли Барти у нее будет шанс впервые за три года пополнить свою коллекцию новой статусной викторией. А пока давайте вспомним, как Свитолина огорчала топ-теннисисток мира.

Серена Уильямс, 10 августа 2016 года: 3-й раунд Олимпийских игр – 6:4, 6:3

Премьерная и безусловно самая статусная победа Элины Свитолиной над первой ракеткой мира. Серена Уильямс в те годы была неоспоримым гегемоном WTA-тура – она выиграла 5 из 8 последних турниров Большого шлема и ни разу не вылетала на мэйджорах раньше полуфинала. К тому же американка являлась действующей олимпийской чемпионкой и не планировала покидать Рио-да-Жанейро без очередного золота.

Но Свитолина не дрогнула перед статусом Уильямс-младшей и подарила всей Украине сумасшедшие эмоции, сопоставимые с теми, которые мы испытали после золотых успехов в Бразилии Олега Верняева и Юрия Чебана.

В том матче с Сереной Свитолина сделала 5 брейков при двух проигранных геймах на своей подаче, а переломным моментом матча стал результативный выпад украинки на приеме сразу после обратного брейка Уильямс при счете 3:3.

К сожалению, замахнуться на медаль на своей первой Олимпиаде Элина Свитолина не смогла. В четвертьфинале уроженку Одессы остановила Петра Квитова.

Анжелик Кербер, 6 октября 2016 года: 3-й раунд турнира в Пекине – 6:3, 7:5

Анжелик Кербер в сентябре 2016-го после победы на US Open дебютировала в статусе первой ракетки мира. На тот момент немка по личным встречам вела у Элины Свитолиной со счетом 5:2, однако в столице Китая украинка положила начало 6-матчевой победной серией над Кербер, которая продолжается до сегодняшнего дня.

Долгожданная победа над Кербер далась Свитолиной непросто – в первом сете Элина отыграла 9 брейк-поинтов, а во второй партии вернулась в игру со счета 0:3 и добила первую сеяную после брейка в 12-м гейме.

Элина Свитолина после победы над Кербер на China Open дошла до полуфинала, проиграв только будущей чемпионке турнира Агнешке Радваньской.

Анжелик Кербер, 5 января 2017 года: 1/4 финала турнира в Брисбене – 6:4, 3:6, 6:3

Девятый очный матч между Свитолиной и Кербер по сценарию очень напомнил предыдущую встречу теннисисток в столице Китая, только в Брисбене немке все же удалось взять один сет. А в тех партиях, которые остались за Свитолиной, Элина снова каждый раз возвращалась в игру после раннего брейка соперницы.

После изматывающего матча с Кербер Свитолина в полуфинале Brisbane International без особых шансов проиграла Каролине Плишковой (2:6, 4:6), которая и стала чемпионкой турнира.

Анжелик Кербер, 23 апреля 2017 года: матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации – 6:4, 6:2

Весной 2017 года Украина максимально близко подобралась к вхождению в Мировую группу Кубка Федерации. Оставалось в Штутгарте на грунте обыграть Германию – и вот она элита. Но уже в первый день Элина Свитолина неожиданно проиграла Юлии Гергес (6:4, 1:6, 4:6), а Леся Цуренко не нашла аргументов против тенниса Анжелик Кербер (1:6, 4:6).

У Свитолиной больше не было права на ошибку – и в матче с Кербер она сыграла так, как и подобает лидеру команды. Элина разбила первую ракетку мира всего за 1 час и 21 минуту, хотя матч с Анжелик, несмотря на итоговый комфортный счет, традиционно получился боевым.

В первом сете Свитолина вытащила два затяжных гейма на своей подаче с четырьмя брейк-поинтами, а во второй партии при счете 0:2 шокировала немецкие трибуны серией из шести выигранных геймов подряд.

Увы, но победы на Кербер Украине не хватило, чтобы подняться в Мировую группу Кубка Федерации. Двухдневная дуэль закончилась в пользу хозяев – 3:2.

Симона Халеп, 27 октября 2017 года: матч группового этапа Итогового турнира – 6:3, 6:4

В 2017-м Элина Свитолина стала чемпионкой пяти турниров WTA, выдала 15-матчевую победную серию, дебютировала в статусе третьей ракетки мира и впервые поехала на Итоговый турнир. Дебют получился смазанным – украинка после поражений от Каролин Возняцки и Каролин Гарсия досрочно потеряла шансы на выход из группы.

И все же Свитолина не осталась без мотивации – в последнем матче на WTA Finals против Симоны Халеп украинка играла за хорошие деньги и хорошие очки, да и желание отомстить румынке за упущенную победу в 1/4 финала Ролан Гаррос все еще горело внутри украинки, хотя в августе на победном турнире в Торонто она уже частично поквиталась с Халеп.

Первый сет в исполнении Свитолиной получился чуть ли не образцовым – Элина организовала быстрый брейк, а на своей подаче ни разу не подпустила Халеп к брейк-поинтам. А во второй партии ключевым стал обратный брейк украинки при счете 0:2. Халеп окончательно поняла, что в этот день ей больше ничего не светит и вскоре прекратила сопротивление.

Время Элины Свитолиной на Итоговом турнире придет через год. И первым намеком на грядущий триумф на WTA Finals стала как раз эта победа над Симоной Халеп.

Симона Халеп, 20 мая 2018 года: финал турнира в Риме – 6:0, 6:4

До весны 2018 года Элине Свитолиной никак не удавалось конвертировать победу над первой ракеткой мира во что-то большее, нежели проход еще одного-двух раундов. Все изменилось на статусном турнире в Риме, когда украинке одновременно представился шанс и обыграть лидера рейтинга WTA, и добавить в свое резюме еще один крупный титул серии WTA Premier.

Пожалуй, в финале Internazionali BNL d’Italia против Симоны Халеп Свитолина выдала один из самых доминирующих перформансов в карьере. На тот момент лучшую теннисистку мира украинка разбила всего за 69 минут.

На пути ко второму титулу на грунтовых кортах столицы Италии Свитолина реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 81% очков с первой подачи. Халеп, будучи экспертом в игре на приеме на грунте, в тот день не заработала ни одного шанса на брейк.

Глядя на результат этого матча, сложно понять, как Симона Халеп спустя две недели выиграла Ролан Гаррос, а Элина Свитолина в Париже не дошла даже до второй недели…