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Синнер и Баутиста Агут – в полуфинале Мастерса в Майами

Теннис
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Турнир АТР-1000 приближается к кульминации

Синнер и Баутиста Агут – в полуфинале Мастерса в Майами

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Янним Синнер в 1/4 финала Miami Open в двух сетах обыграл Александра Бублика (7:6, 6:4) и впервые пробился в полуфинал турнира АТР-1000.

Юный итальянец в первом сете отыгрался со счета 2:4, а во второй партии вернулся в игру после проигранных трех геймов подряд.

Во втором четвертьфинале дня лидер посева Даниил Медведев неожиданно уступил Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 2:6). Матч продолжался 1 час и 33 минуты.

Испанец на пути к победе над второй ракеткой мира сделал 3 брейка и отыграл 3 брейк-поинта.

Еще две путевки в полуфинал Мастерса в Майами сегодня разыграют Стефанос Циципас и Хуберт Хурач, а также Себастьян Корда и Андрей Рублев.

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В статье: Роберто Баутиста-Агут Янник Синнер
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