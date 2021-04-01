Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Синнер и Баутиста Агут – в полуфинале Мастерса в Майами
Турнир АТР-1000 приближается к кульминации
фото - flashscore.com.ua
Янним Синнер в 1/4 финала Miami Open в двух сетах обыграл Александра Бублика (7:6, 6:4) и впервые пробился в полуфинал турнира АТР-1000.
Юный итальянец в первом сете отыгрался со счета 2:4, а во второй партии вернулся в игру после проигранных трех геймов подряд.
Во втором четвертьфинале дня лидер посева Даниил Медведев неожиданно уступил Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 2:6). Матч продолжался 1 час и 33 минуты.
Испанец на пути к победе над второй ракеткой мира сделал 3 брейка и отыграл 3 брейк-поинта.
Еще две путевки в полуфинал Мастерса в Майами сегодня разыграют Стефанос Циципас и Хуберт Хурач, а также Себастьян Корда и Андрей Рублев.
Популярное сейчас
- Европейские претенденты на Майкона, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Третья ничья Украины, переход Тайсона и детали ЕВРО. Главные новости за 31 марта. Аудио
- Зинченко: Ничья с Казахстаном будет очередным уроком для нас
- Свитолина впервые с ноября 2019-го обыграла соперницу из топ-10
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины