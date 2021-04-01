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Президент Федерации тенниса Франции: Не представляю отмену Ролан Гаррос

Теннис
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Президент Федерации уверен, что турнир состоится

Президент Федерации тенниса Франции: Не представляю отмену Ролан Гаррос

Новина українською

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон прокомментировал возможную отмену "Ролан Гаррос" в связи с усилением мер по борьбе с коронавирусом во Франции.

"Если скажут находиться на самоизоляции в течение двух месяцев, нам обязательно придётся принять меры. Худшей из них будет полная отмена мероприятий, но я не смею себе этого представить.

Мы изучаем множество вариантов проведения "Ролан Гаррос", начиная от проведения турнира при закрытых дверях. Все варианты у нас уже готовы. Мы регулярно встречаемся с игроками и ждём, как всё обернётся. До нашего турнира будут другие соревнования, такие как "Мастерс" в Монте-Карло. Они проводятся на той же территории и на открытом воздухе", — сказал Мореттон агентству AFP.

В прошлом году "Ролан Гаррос" был отложен на четыре месяца и проходил в сентябре и октябре вместо мая-июня. Количество зрителей было ограничено до тысячи в день.

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В статье: Ролан Гаррос
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