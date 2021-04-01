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Серена Уильямс показала фото в платье
Теннисистка опубликовала фото в соцсети
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём "инстаграме". Титулованная спортсменка сфотографировалась в обтягивающем платье.
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