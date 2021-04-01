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Элина Свитолина – Эшли Барти. Онлайн текстовая трансляция матча Miami Open. LIVE

Теннис
(2 голосов)

Первая ракетка Украины vs первая ракетка мира

Элина Свитолина – Эшли Барти. Онлайн текстовая трансляция матча Miami Open. LIVE

фото - https://btu.org.ua

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию полуфинального матча престижного турнира WTA 1000 в Майами между украинкой Элиной Свитолиной и теннисисткой из Австралии Эшли Барти.

Матч между Свитолиной и Барти начнется не ранее 22:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями матча между Свитолиной и Барти вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе поединка необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Онлайн

21:50. А тем временем Хуркач совершил камбэк в матче с Циципасом и форсировал решающий сет.

Начало матча между Свитолиной и Барти откладывается минут на 30-40.

21:40. Свитолина в 11-й раз сыграет с действующей первой ракеткой мира. У Элины 6 побед и 4 поражения в матчах с лидерами рейтинга WTA.

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21:30. Свитолина выиграла 5 из 6 очных матчей против Эшли Барти, но самый статусный поединок в финале Итогового турнира-2019 все же завершился в пользу теннисистки из Австралии.

Элина Свитолина – Эшли Барти. Онлайн текстовая трансляция матча Miami Open. LIVE - изображение 1

21:20. Добрый вечер! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за противостоянием Элины Свитолиной и Эшли Барти в полуфинале крупного турнира WTA в Майами.

Теннисистки появятся на корте вскоре после завершения мужского матча между Стефаносом Циципасом и Хубертом Хуркачем. Там середина второго сета – 6:2, 2:3 в пользу грека.

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В статье: теннис Элина Свитолина Эшли Барти
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