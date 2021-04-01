Джокович пропустит Мастерс в Мадриде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит на турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). Об этом пишет Blic Online.

Джокович является действующим чемпионом Mutua Madrid Open (в 2020 году турнир не проводился). В настоящее время Новак тренируется в Монте-Карло (Монако).

В ходе Australian Open серб усугубил травму, связанную с надрывом мышцы. О повреждении Джокович рассказал после матча третьего круга турнира с американцем Тейлором Фритцем.