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Циципас в 1/4 финала вылетел с Мастерса в Майами

Теннис
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Теннисист уступил представителю Польши

Циципас в 1/4 финала вылетел с Мастерса в Майами

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Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США) и вылетел с соревнований.

1/4 финала. Майами

Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 6:2, 3:6, 4:6

Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Хуркач, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 15 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу соперника.

В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).

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В статье: Стефанос Циципас
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