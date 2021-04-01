Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас в 1/4 финала вылетел с Мастерса в Майами
Теннисист уступил представителю Польши
Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США) и вылетел с соревнований.
1/4 финала. Майами
Стефанос Циципас - Хуберт Хуркач 6:2, 3:6, 4:6
Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. Циципас 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Хуркач, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 15 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 8 взять подачу соперника.
В полуфинале турнира Хуркач встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия).
Популярное сейчас
- Журналист: Селезнев встретился с Костышиным. Похоже, в истории поставлена точка
- Зинченко разочаровал, сборной не хватает Буяльского - Андрей Полунин о матче Украина - Казахстан
- Что это было? Эксперт анализирует матч Украина - Казахстан
- Элина Свитолина – Эшли Барти. Онлайн текстовая трансляция матча Miami Open. LIVE
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины